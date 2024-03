Bayern Monaco Lazio | fermato un giovane tifoso biancoceleste

(Di martedì 5 marzo 2024) Nel pre-partita della sfida di Champions League traè statounSI avvicina sempre di più la sfida tra. Fuori dallo stadio giungono aggiornamenti con undelladalla polizia. Ci sono stati attimi di tensione in seguito ad un saluto nazista fatto da undi diciotto anni. A quel punto la polizia ha preso il custodia il, portandolo in centrale e poi rilasciarlo qualche ora dopo. Tra l’altro, è stato reso noto che sarebbe stato versato un deposito cauzionale.

