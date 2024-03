Bayern Monaco-Lazio 3-0 | perché è comunque una sconfitta a testa alta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2024) E’ finita agli ottavi di finale l’avventura delladi Maurizio Sarri in Champions League. I biancocelesti non sono stati in grado di confermare il risultato di 1-0 contro un squadra in grossa difficoltà, il, e la gara in Germania non è stata quasi mai in discussione. Il sogno qualificazione per la squadra italiana si è interrotta sul gol sbagliato da Ciro Immobile. L’attaccante, sul risultato di 0-0, ha sbagliato clamorosamente dila rete del vantaggio. Poi la compagine di Tuchel non ha più sbagliato, trascinata da Harry Kane. L’attaccante inglese è stato protagonista di una doppietta di altissimo livello, al 38? e al 66?. Il gol del momentaneo 2-0 è stato siglato da Muller su tiro potente dell’ex Juve de Ligt. Laè fuori dalla Champions League a...