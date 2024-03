Bayern Monaco-Lazio 3-0 | Kane e Muller ribaltano i biancocelesti Ai quarti di Champions vanno i bavaresi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024)di Baviera, 5 marzo 2024 - All’Allianz Arena va in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale diLeague tra. Iarrivano in Germania forti del successo per 1-0 maturato all’andata, che gli consente di assicurarsi il passaggio del turno con due risultati a favore su tre. Messe alle spalle le polemiche dopo l’ultima sconfitta in campionato contro il Milan, ora la squadra di Sarri ha l’occasione di raggiungere un traguardo storico. L’ostacolo è di quelli importanti, ma Immobile e compagni non vogliono lasciare nulla di intentato. in più, ilsi sta dimostrando vulnerabile anche in Bundesliga dove, nell'ultimo turno, è stato fermato 2-2 dal Friburgo e ora è a -10 dalla vetta. Tuchel si affida ai titolarissimi, ...