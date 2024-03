Bayern-Lazio | notte da brividi Sarri ci crede | Nulla è impossibile

(Di martedì 5 marzo 2024) Tanto vale provarci, a maggior ragione considerando il fatto che quelli che devono rimontare sono gli avversari. Forse un gol solo è poco, per lache stasera fa visita alMonaco nella gara di ritorno degli ottavi. Ma potrebbe anche bastare se i bavaresi dovessero confermare il brutto momento che stanno attraversando ormai da qualche settimana. All’andata grazie al rigore trasformato da Immobile a venti minuti dalla fine la gara si concluse 1-0 per, che ieri ha buttato acqua sul fuoco senza volerlo spegnere del tutto: "Grande emozioni non ne ho, bisogna essere coraggiosi e determinati: sarà durissima – ha detto l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa. Siamo consapevoli della grande difficoltà che troveremo in campo, questo ci deve dare spirito di sacrificio e capacità di sofferenza. Poi c’è l’altro aspetto ...

