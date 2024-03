Bayern-Lazio | bufera contro Immobile | pioggia di insulti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 5 marzo 2024) Grave errore di Cirodurante il match di Champions League traMonaco e. I tifosi non lo perdonano. L’avversario sembrava imbattibile, ma la vittoria all’andata aveva illuso la. L’urna di Nyon avevo messo di fronte i Biancocelesti di Maurizio Sarri alMonaco di Thomas Tuchel. I tedeschi sono indubbiamente tra i migliori club al mondo, ma quest’anno hanno dimostrato di aver perso lo smalto degli anni passati e la clamorosa sconfitta per 1-0 all’Olimpico, aveva fatto credere a tutti in una storica impresa della. I capitolini hanno anche approcciato bene alla gara, ma con il passare dei minuti hanno sofferto la superiorità dei campioni di Germania, capaci di imporsi all’Allianz Arena con un rotondo 3-0 che ha permesso a Kane e compagni di staccare ...