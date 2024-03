Bayern-Lazio 3-0 | se la prenderanno con Immobile ma sarà un racconto ingigantito per i nipotini

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 5 marzo 2024) Negli anni a venire, ildel gol fallito dain casa delsi gonfierà giorno dopo giorno fino a diventare una clamorosa occasione da rete che avrebbe consentito alladi accedere ai quarti di finale di Champions. Roba per iche verranno. La realtà è che laha perso 3-0 contro ilche è comunque lontano parente della schiacciasassi spesso apprezzata in Champions. Eppure metàè bastato per chiudere la partita a fine primo tempo. E sigillarla nel secondo. Laha fatto la sua partita. Ha provato a pressare, poi si chiudeva bene, tappava ogni varco. Spesso sullo 0-0 i tiri dei bavaresi sono stati in qualche modo respinti o deviati da una gamba, una caviglia o comunque un pezzo di ...