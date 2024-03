“Basta fughe di notizie” | Palazzo Chigi a caccia di gole profonde in FdI | traccerà gli accessi al mattinale che finisce spesso sui giornali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024)va adelle “” dentro Fratelli d’Italia per limitare ledi. Nello specifico quelle che riguardano il“Ore 11”, bollettino quotidiano scritto dall’ufficio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e responsabile comunicazione del governo Giovanbattista Fazzolari che serve per dare la linea ai parlamentari di Fratelli d’Italia. Da questa mattina, infatti, l’ufficio stampa del partito ha comunicato nella chat interna una “novità importante”: “Ore 11” non sarà più inviato tramite un file pdf ai parlamentari ma attraverso un link Drive. Per leggerlo, dunque, i parlamentari e i vertici di partito dovranno avere l’autorizzazione degli amministratori che potranno controllare chi effettivamente lo ...