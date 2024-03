Basta | finiamola una volta per tutte con la guerra sul Covid

(Di martedì 5 marzo 2024) Abbiamo fatto più o meno quello che hanno fatto tutti, con errori, pasticci, contraddizioni, come dappertutto, in Europa e anche in America. Se ci sono responsabilità specifiche se ne occupi la magistratura. Usciamo dal sortilegio della pandemia, blocchiamo la spirale delle ritorsioni

L’ossessione per il calcio, la tv vietata dal padre: l’europeista Keir Starmer, leader Labour suo malgrado: I segreti e le passioni del leader Labour e probabile prossimo primo ministro britannico nel racconto del suo biografo Tom Baldwin: “Non ama la politica, ma ...repubblica

Da «cicatiello» a «stracciarola»: la sfida di De Luca-Meloni e il vocabolario: Gara di insulti, match di professionisti. Dai che vi è capitato, che qualcuno vi rovesci addosso una battutaccia, e voi restate lì, muti, come uno stoccafisso. Poi vi svegliate di notte, dopo aver fin ...roma.corriere