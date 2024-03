Bassa Tambura | la strada resta chiusa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024)viaper il dissesto sulla scarpata di monte dellacomunale: una cospicua quantità di materiale è ancora in precario equilibrio e non garantisce il transito in sicurezza sulla sottostanteprovinciale, a sua voltadopo il sopralluogo congiunto eseguito dai tecnici della Provincia e del Comune di Massa. Il transito è interrotto dall’intersezione con via della Posta fino al termine degli accertamenti tecnici e degli eventuali ripristini da parte del Comune. Il Comune si è attivato per una viabilità alternativa: da via Capannelle, via Debbio, si scende di nuovo in via della Posta per arrivare a Canevara.