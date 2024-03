Basket serie C Scivolata dei Dragons A sorridere è Agliana

(Di martedì 5 marzo 2024) Sibe Gruppo Af Prato 5469 GRUPPO AF PRATO: Manfredini, Geromin, Artioli 4, Magni 4, Staino 10, Berni 13, Pinelli G., Casella 12, Salvadori 4, Torrini, Forti 7, Settesoldi. All. Pinelli. M.: Mucci 11, Zita 6, Rossi 21, Andrei 3, Bibaj, Nieri 8, Bonistalli 4, Nesi 2, Bacci 14. All. Gambassi. Arbitri: Pampaloni di Terranuova Bracciolini e Collet di Castelnuovo Berardenga. Parziali: 10-15; 34-25; 44-53. Inizia male l’avventura deinella seconda fase diC maschile. La Sibe Gruppo Af Prato cade fra le mura amiche e ad aggiudicarsi il primo derby sono i neroverdi di, che si impongono per 69-54. Si comincia con molti errori da una parte e dall’altra. Punteggio basso nel primo quarto, conche allunga al 7’ con il canestro da tre di Bacci ...

