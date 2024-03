Basket serie C Mens Sana in festa Coach Betti | | Prova di carattere»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Grande entusiasmo in casaper la vittoria di San Vincenzo nell’esordio della seconda fase. Davanti a più di 150 tifosi accorsi da Siena (numeri decisamente fuori categoria per questo livello) la formazione di, pur in una giornata non particolarmente brillante, ha saputo vincere tenendo a 58 punti un avversario che in casa aveva fatto dell’attacco la sua arma principale. "Due punti importanti su un campo molto difficile e contro un’ottima squadra che ci ha anche messo in difficoltà – ha dettoPaolo– vincere qui vuol dire avereed essere una squadra vera, anche se abbiamo fatto tanti errori. È stata una gara in bilico fino alla fine, la nostra difesa è stata determinante insieme alla freddezza ai liberi nel finale. Adesso pensiamo a Prato, ma è ...