Basket - Serie B» femminile regionale Green Le Mura chiude terza nella stagione regolare

(Di martedì 5 marzo 2024)LeSpring 63 Baloncesto 50 50LESPRING: Barberio, Caredio, Tessaro 8, Pellegrini, Morettini 2, Rapè 1, Valentino 8, Michelotti 9, Peri, Cherkaska 19, Fedorenko 16. All.: Biagi. BALONCESTO FIRENZE: Goracci, Mazzoni 5, Casagli 2, Passoni 1, Salub 2, Schembari 6, Riccioni 9, Borelli 2, Donadio 14. All.: Biondi. Arbitri: Barbarulo di Vinci e Natale di Calcinaia. Note: parziali 17-10, 32-22, 55-35. LUCCA - Termina inposizione le regular season ilLeSpring. Un match che parte molto lentamente, ma all’8’ Fedorenko firma il vantaggio in doppia cifra 15-5, ma, nel finale di quarto, Pirrito riesce a recuperare fino al 15-10; poi due liberi di Valentino fissano il parziale sul 17-10. Nel secondo Fedorenko porta il match sul ...

