Basket serie A2 Cinciarini alla ‘vetrina’ di Coppa | Importante chiudere in vetta»

(Di martedì 5 marzo 2024) È stata presentata ieri, a Roma, l’edizione 2024 dellaItalia Lnp, in programma sabato 16 e domenica 17 marzo al PalaTiziano. Presenti i capitani e gli allenatori delle 8 squadre di A2 e B (nella foto) che prenderanno parte all’evento, pronti a darsi battaglia per il trofeo. "Non era facile confermarsi ad alto livello anche quest’anno – sono le parole di Daniele, portabandiera della Pcanestro 2.015 –. Siamo al comando, abbiamo vinto tante partite in volata, a dimostrazione di una grande solidità mentale, e vogliamo continuare così. La seconda fase? Stiamo cercando di fare il meglio possibile. Sarebbeconcludere al comando la stagione regolare". Alle parole del capitano fanno eco quelle di coach Antimo Martino: "Siamo fortunati di avere un capitano come, che ...