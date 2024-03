Basket Matilde travolgente contro l’Antares

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Secondo successo consecutivo per laBondeno, che passa nettamente sul campo delCopparo con il punteggio di 72-48 al termine di una partita semprellata con autorità dalla squadra di coach Messini, che rimane così in scia a Sbf e Vis nella lotta per le prime tre posizioni in classifica nel girone F di Divisione Regionale 3. Nel primo quarto laapproccia la gara nel modo giusto e cerca subito di scappare. Nel finale di quarto l’intensità in attacco cala leggermente ma la compaginea chiude comunque il parziale sul +12, sul punteggio di 21-9. Nel secondo quarto laparte ancora con il piede sull’acceleratore e allunga ulteriormente, toccando il massimo vantaggio sul +21, con il punteggio ...