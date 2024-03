Basket in carrozzina | gara1 playoff scudetto La Santo Stefano battuta da Giulianova

(Di martedì 5 marzo 2024) La Deco Amicaccisi è aggiudicatadella semifinalediin, superando laKos Group 69-65 (18-14, 13-12, 21-14, 17-25). Nonostante la prova sottotono, i ragazzi di coach Ceriscioli sono stati sempre in partita tanto da avere avuto l’occasione per pareggiare a un paio di secondi dalla sirena conclusiva conavanti di due lunghezze. La squadra marchigiana proverà a rifarsi in gara2 il 16 marzo a. Nel frattempo, la compagine di coach Ceriscioli sarà impegnata in Champions Cup, a Elxleben, in Germania, da venerdì a domenica prenderà parte a un girone che comprende i tedeschi della Rsb Thuringia Bulls, i turchi del Galatasaray e la Ilunion ...

