BASKET C UNICA Baskérs appagati | niente da fare a Santarcangelo

(Di martedì 5 marzo 2024) Rotondo ko per iForlimpopoli, che dopo la matematica qualificazione ai playoff cadono 85-64 (21-16; 39-33; 62-46) sul campo degli Angels. Con Farabegoli e Lorenzo Brighi ai box per acciacchi, irestano a contatto nel primo tempo, pur inseguendo unasolida e guidata dal duo Conti-Bedetti. Nella ripresa, invece, il divario si dilata in maniera importante, con un parziale di 14-3 nella fase centrale del terzo quarto. Sabato, contro Guelfo, nell’ultima giornata della prima fase, i galletti cercheranno di mantenere secondo posto e imbattibilità casalinga per arrivare al meglio alla Poule Promozione.: Benedetti 3, Brighi A. 9, Ruscelli 2, Naldini 6, Rossi 21, Grassi 5, Brighi L. ne, Lazzari 3, Bracci 9, Dell’Omo 4, Farabegoli ne, Palazzi 2. All. Tumidei.

Serie B Interregionale e Serie C UNICA: Nel prossimo turno, in programma sabato, il Dany BASKET affronterà in trasferta Gallarate ... che viene dalla vittoria ai danni della Sancat Firenze. Nel gruppo unico di promozione di C, l’Endiasfalti ...lanazione

Cus Genova, doppio successo nella pallavolo e medaglie nell'atletica: Vittoria per la prima squadra del Cus Rugby in Serie B nel derby contro il Savona Rugby, sconfitta per la prima femminile in Serie A contro il Volvera Rugby. Sconfitta per il Cus Genova BASKET nel big ...genovatoday

BASKET Serie B Femminile, solo tre le gare disputate nello scorso weekend: Solo tre partite nella decima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B Femminile di BASKET. Salta il big match del weekend, mentre la sfida tra Chelu Coffee&More Elmas e San Salvatore ...unionesarda

BASKET, Serie C UNICA: l'Innovyou Sennori vince ancora: La squadra trionfa e blinda il primo posto al termine della regular season. Invariato l’assetto in vetta alla classifica ...unionesarda

BASKET Ravenna. Un’OraSì concreta si impone largamente a Taranto: Ravenna si porta a 22 punti e tira una boccata d’aria in attesa del prossimo derby casalingo contro la Virtus Imola domenica prossima ...ravenna24ore