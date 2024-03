BASKET A2 DONNE Fase finale di coppa La Galli di Garcia debutta venerdì

(Di martedì 5 marzo 2024) SAN GIOVANNI Il campionato diA2 femminile domenica 10 marzo è fermo: in programma ci sono le gare delle finali diItalia 2024 a Roseto. Sono otto squadre, con la Polisportivaprima del suo girone. Ecco gli accoppiamenti e gli orari della8 marzo alle 14,30 Udine-Broni, alle 16,30 Derthona-Ecodem Alpo, poi alle 18,30-Matelica e alle 20,30 Roseto-Selargius. Sabato 9 le semifinali: ore 17 vincente di-Matelica contro vincente di Udine-Broni, ore 19,15 vincente Roseto-Selargius contro Ecodem-Alpo; domenica alle 17 lafra le due vincenti le semifinali. Tutte le sfide si disputeranno al PalaMaggetti di Roseto. Per la ripresa del campionatoavrà disponibile la vicecapitano ...

Giussano torna da Roma con la Vittoria a tavolino sulla Stella Azzurra. Il motivo? Non è arrivata in tempo l’ambulanza, d’obbligo nei palazzetti, per cui la ... (sport.quotidiano)

BASKET A1 DONNE, alla E-Work non basta un super primo tempo: BATTIPAGLIA: Seka 10 (5/7, 0/1), Yurkevichus 7 (3/5), Johnson 15 (4/8, 1/1), Domenger 11 (4/8, 1/3), Ferrari Calabro 14 (2/3, 3/9), Potolicchio 2 (1/1, 0/3), Policari 9 (1/2, 2/3), Chiovato, Milani 3 ...corriereromagna

Ancora Gevi BASKET Napoli, sconfitta Treviso per 95-81: : Generazione Vincente Napoli BASKET – Nutribullet Treviso 95-81. Sokolowski e Brown guidano Napoli al successo! Il finale di Napoli è ...informazione

BASKET serie B DONNE: si gioca alle 18. La Galli di Garcia all’attacco del Carugate: La Polisportiva Galli affronta la Dimensione Bagno Carugate al Palagalli, cercando la seconda vittoria consecutiva. Assenze importanti per Galli, mentre Carugate si presenta al completo. Partita da se ...lanazione

Pallacanestro giovanile, arriva in Veneto la "Junior NBA Schools League": I numeri del BASKET giovanile in Veneto crescono a dismisura, spinti anche dal successo della Reyer School Cup. La manifestazione, che è stata imitata in altre regioni in Italia, è arrivata alla sua ...rainews

BASKET Club Lucca attende il Gallarate per continuare a sognare: questa volta estranea al BASKET. Il Bcl accoglie nel suo palazzo e presenterà al suo pubblico l'associazione LUNA, un'importantissima associazione attiva sul territorio come centro antiviolenza sulle ...lagazzettadilucca