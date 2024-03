Basilicata | Schlein avverte | unità coalizione prima di tutto

Chiorazzo: "Io avanti anche senza il sostegno del M5S" "Non mi ritiro". Angelo Chiorazzo, nome scelto dal Pd per le Elezioni regionali in Basilicata, non ... (sbircialanotizia)

Roma, 05 mar. – (Adnkronos) – ?In Basilicata c?è una discussione ancora in corso come in Piemonte. Io rispondo per il Pd: noi siamo testardamente unitari e ... (calcioweb.eu)