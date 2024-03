Barzanò | rapina a mano armata alle Poste | l’impiegata si sente male per lo shock

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024)(Lecco), 5 marzo 2024 - “Dammi i soldi o ti ammazzo”, gli ha urlato iltore, puntandole contro una pistola. L'impiegata allo sportello, una dipendente di 51 anni diItaliane, non ha potuto altro che obbedire all'ordine. Laè stata messa a segno questa mattina all'ufficio postale di. La 51enne, una volta cessato il pericolo e calata l'adrenalina per lo spavento, si è sentitaper loed è stata assistita dai soccorritori della Croce bianca. LaIntornodieci e mezza un bandito con il volto coperto ha fatto irruzione nella filiale delladi via Giuseppe Garibaldi, in centro a. L'ufficio ...