Barzaghi | «Inzaghi ha superato momenti non semplici all’Inter Ora avanti»

(Di martedì 5 marzo 2024)è uno dei protagonisti del largo primato dell’Inter, ora capolista a +15 sulla Juventus. In collegamento con Sky Sport 24,fa notare come abbia dovuto superare anche delle difficoltà. PERCORSO DI CRESCITA – Matteoricorda da dove è partita la scalata dell’Inter e di Simone: «L’anno scorso, prima del Porto e del Benfica, eranonon. Mi ricordo anche la sconfitta di Udine e il prepartita del Barcellona in Champions League: non c’erano i risultati che arrivavano, l’Inter sembrava stanca dallo scudetto perso l’anno prima. Non c’era un bell’ambiente,ogni volta che sembrava arrivare a rischiare qualcosa tirava fuori dal cilindro una magia. L’1-0 col Barcellona gol di Hakan Calhanoglu, l’eliminazione del Porto e ...