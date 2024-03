(Di martedì 5 marzo 2024) Un appuntamento sicuramente fondamentale per tutti i religiosi. La parrocchia di San Pietro Apostolo Aiello – Acquamela ha ufficialmente organizzato, a, la “Via2024”, una rievocazione storica che fa tornare indietro nel tempo fino a duemila anni fa. Dietro questa scelta c’è sicuramente la voglia di commemorare un evento importantissimo per i fedeli e di farli sentire parte integrante della comunità religiosa. Gli organizzatori della Via, a, hanno manifestato amore e fede per il territorio e per le tradizioni locali, che ribadiscono il loro impegno nell’organizzare al meglio questo evento, che coinvolgerà le principali strade di Aiello ed Acquamela trasformandole in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Gli organizzatori ...

Baronissi, il 23 Marzo ci sarà la Via Crucis Vivente: Sabato 23 Marzo, per le strade di Aiello, Acquamela e Baronissi, verrà inaugurata la Via Crucis Vivente. Si partirà dalle 19 Un appuntamento sicuramente fondamentale per tutti i religiosi. La ...zon

Baronissi, sabato 23 Marzo Via Crucis Vivente per la strade di Aiello e Acquamela: La parrocchia di San Pietro Apostolo Aiello – Acquamela organizza la “Via Crucis Vivente 2024”, una rievocazione storica che fa tornare indietro nel tempo fino a duemila anni fa. Amore e fede per il ...salernonotizie

Georgiano morto dopo lite in via Vinciprova: fermato un connazionale per omicidio: Lo scorso 3 Marzo la Procura della Repubblica di Salerno ha emesso decreto di fermo nei confronti di T. O., cittadino georgiano, con riferimento all’omicidio, verificatosi nel tardo pomeriggio di ...salernonotizie