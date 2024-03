Barcellona-Napoli | previsti più di 2000 tifosi azzurri a Montjuic Mundo Deportivo

(Di martedì 5 marzo 2024)si prepara ad ospitare ilin vista del ritorno degli ottavi di Champions League. Secondo quanto riportato da: “Lo stadio olimpico Lluís Companys vivrà la sua prima grande notte di Champions League martedì prossimo con la visita deldopo l’ 1-1 dell’andata. Con il passaggio ai quarti di finale in palio, la partita dichiarata ‘ad alto rischio’ avrà nel settore ospiti un minimo di 2.600del club campano. Alcunipartenopei arriveranno questo fine settimana aper assistere a una partita per la quale sono in vendita solo biglietti a visibilità ridotta”., per i blaugrana non ci saranno De Jong e Pedri L'articolo ...

Martedì 12 marzo, il Napoli affronterà il Barcellona di Xavi al Montjuïc (stadio provvisorio in attesa della ristrutturazione del Camp Nou). Ritorno degli ... (ilnapolista)

Per la sfida tra Barcellona e Napoli , Xavi dovrà fare a meno di due titolari a centrocampo: Pedri e De Jong staranno fuori più di un mese Filtrava molto ... (calcionews24)

I due giocatori si sono infortunati nella gara con l'Athletic Bilbao BARCELLONA (SPAGNA) - Doppio ko in casa Barcellona, che perde Frankie De Jong e Pedri ... (ilgiornaleditalia)

L’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc in merito alle recenti prestazioni del Napoli , che ieri ha vinto 2-1 ... (ilnapolista)

Olte al lungodegente Gavi, il Barcellona nell'ultima partita ha perso anche de Jong e Pedri: Xavi è in piena emergenza a centrocampo e dovrò affrontare il ... (fanpage)

Napoli-Torino, probabili formazioni: Osimhen ci sarà, Rrahmani no: Il Napoli prova a recuperare il grosso dei degenti ... di una contrattura – e lo staff medico proverà a recuperarlo per la super sfida di Champions a Barcellona contro i blaugrana di Xavi. Il kosovaro ...ilmattino

HAMED - Napoli, Traorè ai tifosi: "Continuate a spingere la squadra, perchè abbiamo un obiettivo importante da raggiungere": 15mila euro di multa al Napoli per lancio di tre fumogeni, un petardo e alcune bottigliette di plastica 05.03 16:15 - Barcellona - Gundogan: "Pedri e de Jong sono fondamentali per noi, ma non abbiamo ...napolimagazine

Mondiale per Club, la Fifa risponde a De Laurentiis e chiarisce la situazione di Napoli e Juventus: Le parole di De Laurentiis sono arrivate alla FIFA che non ci sta e risponde con un tweet chiarendo la situazione del Napoli e della Juventus: gli azzurri potranno conquistare il Mondiale per Club ...tag24