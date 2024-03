(Di martedì 5 marzo 2024) Alcuni giorni fa, il blog di Davide Maggio ha sganciato la “”.(ma il condizionale è d’obbligo)la nuova versione diche. Restano tuttavia dubbi vari. Il format, infatti, non pare adattissimo alle qualità della, e rischia di soffrire il confronto con quel capolavoro televisivo che fece grande la Carrà. Quindi è possibile, ma non probabilissimo. Quanto a teorie alternative, più di recente si è diffusa una voce molto interessante. Si tratta dell’indiscrezione lanciata da TvBlog, ancora senza conferma, secondo cuisbarcare incon un programma di sole interviste, cucito apposta per lei. Sarebbe da ...

L'Ad Rai esclude un suo ritorno in Rai, ma spunta l'ipotesi di metterla al timone di un revival dello storico programma di Raffaella Carrà. Per noi, però, ... (vanityfair)

Barbara d' Urso potrebbe torna re in Rai dopo l' ospitata da Mara Venier nel corso dell' ultima puntata di Domenica In andata in onda il 3 marzo. ecco gli ... (blogtivvu)

Barbara D'Urso e il possibile ritorno in Rai con Carramba : perché sarebbe uno sbaglio: L'Ad Rai esclude un suo ritorno in Rai, ma spunta l'ipotesi di metterla al timone di un revival dello storico programma di Raffaella Carrà. Per noi, però, sarebbe meglio di no ...vanityfair

Barbara D’Urso in rai Arriva la bomba : “Potrebbe condurre Carramba che sorpresa”: Alcuni giorni fa, il blog di Davide Maggio ha sganciato la “bomba”. Barbara D’Urso potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) condurre la nuova versione di Carramba che sorpresa. Restano tuttavia dubbi ...metropolitanmagazine

Barbara D’Urso verso il sabato pomeriggio di Raiuno: ecco chi sfiderà: Barbara D’Urso si sta preparando a tornare in tv. Dopo l’ospitata a “Domenica In” da Mara Venier, si rincorrono i rumors sul futuro professionale della conduttrice. Il sito Davide Maggio aveva ...tag24