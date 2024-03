BARBARA D’URSO A RAI1? TUTTO VERO! LE IDEE DAL NUOVO CARRAMBA ALL’ANTI VERISSIMO

(Di martedì 5 marzo 2024)è tornata super restare. L’ospitata a Domenica In non è stata solo un’intervista ma il suo rientro nella Tv di Stato. Mara Venier, il pubblico in studio e i 3 milioni di telespettatori da casa, con la curva che ha superato il 21% di share, sfiorando e ad un certo punto superando quella di Canale 5, le hanno dato ufficialmente il bentornato. Dopo tanti programmi e serie di successo, persi sono chiuse senza un perché le porte di Canale 5, la rete ammiraglia Mediaset che sta vivendo una delle stagioni più complicate in termini di ascolti e appeal mediatico. Ma si aprono, anzi si spalancano i portoni di, la rete più vista dagli italiani e dove ogni conduttore brama di esserci. IL REVIVAL DIL’articolo di Davide Maggio ...

