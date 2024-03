Barbara Balzerani | la vita privata | il compagno | la malattia e il ritorno in libertà

(Di martedì 5 marzo 2024), ex brigatista di spicco della colonna romana, è morta lunedì 4 marzo 2024 a 75 anni, dopo una lungache la costringeva a letto da un anno, assistita nella sua casa alla Garbatella dalMarcello. Non risulta che avesse figli. Dopo aver scontato la sua pena,era libera, dal 2011, e aveva intrapreso una feconda carriera da scrittrice (8, tra romanzi e memorie, i volumi pubblicati dal 1998 al 2023).nei primi anni ’80Nata a Colleferro nel 1949,entra a far parte delle Brigate Rosse nel 1975, diventando in breve tempo dirigente della colonna romana. Qui, insieme alMario Moretti, organizza e mette in atto, tre anni dopo, il sequestro di Aldo Moro; base delle ...

Eversione. La morte di Barbara Balzerani, irriducibile Primula rossa delle Br: Arrestata nel 1985 dopo oltre 5 anni di latitanza, anche in libertà, da scrittrice, aveva attaccato le vittime. Domenico Ricci, figlio dell'autista di Moro: non provo odio, prego per lei ...avvenire

È morta l’ex brigatista Barbara Balzerani, partecipò al sequestro Moro: È morta all’età di 75 anni l’ex brigatista Barbara Balzerani: a dare la notizia del decesso è stata Silvia De Bernardinis, ricercatrice e autrice di alcuni volumi sulle Br. L’ex terrorista, mai ...tpi

Balzerani, le vittime e l'inferno: L'ex brigatista che partecipò alla strage di via Fani e al rapimento Moro non s'è mai pentita, e sono fatti suoi. Ma insultare le vittime di terrorismo dopo 40 anni è una cosa oscena, e questo riguard ...ilfoglio

Chi è e come è morta Barbara Balzerani: membro delle Brigate Rosse e complice del rapimento-Moro: Chi è e come è morta Barbara Balzerani: membro delle Brigate Rosse e complice del rapimento-Moro. Aveva 75 anni ...unita

Addio a Barbara Balzerani, l'ex 'primula rossa' delle Brigate Rosse: morta a Roma a 75 anni: Barbara Balzerani, ex membro delle Brigate Rosse, è deceduta a Roma all'età di 75 anni. Nata a Colleferro nel 1949, Balzerani entrò a far parte delle Brigate Rosse nel 1975 e non si è mai pentita o ...abruzzo24ore.tv