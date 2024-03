Bando “Il cuore al centro” | la sinergia con la Bcc Banca Valdarno

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – E’ stato pubblicato il 20 febbraio scorso il“Ilal” elaborato dal Comune di San Giovanniper la valorizzazione e la crescita delstorico attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per imprese e attività commerciali e artigianali delstorico. Il progetto è stato costruito condividendo i contenuti con le associazioni di categoria del commercio Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Ccn ed è stato presentato anche in un evento pubblico alla cittadinanza. Gli incentivi sono rivolti a coloro che intendono aprire una nuova attività commerciale o artigianale o riaprire un’attività storica presente nelda oltre dieci anni e ad oggi chiusa. Ma anche a tutti i commercianti che ...

