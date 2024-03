Balzerani | Donatella Di Cesare | “La tua rivoluzione è stata anche la mia” È bufera

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) “La tuala mia, le vie diverse non cancellano le idee, con malinconia un addio alla compagna Luna”. Questo il pensiero condiviso sui social (poi prontamente cancellato) daDi, docente dell’Università La Sapienza di Roma, nonché filosofa avvezza alle telecamere televisive. La “Compagna Luna” a cui fa riferimento la Di, è la brigatista Barbara, morta il 4 marzo a 75 anni a seguito di un tumore contro il quale combatteva da tempo. Parole che hanno colpito particolarmente, soprattutto per la sua posizione di docente, che evidenziano un certo indirizzo di pensiero nelle nostre università. Leggi: Morta Barbara, tra i protagonisti dell’agguato di via Fani La ...