MotoGp, un 2024 targato Ducati: Bagnaia rinnova e punta il tris, testa a testa con Marquez nelle quote per il Mondiale: Come riporta AgiproNews, Francesco Bagnaia e Marc Marquez sono i protagonisti più attesi della nuova stagione di MotoGP, che sta per scattare dal Qatar. Un intrigante testa a testa che, secondo i bett ...napolimagazine

Bagnaia rinnova con Ducati e si sposa: matrimonio a Pesaro con Domizia Castagnini. Ecco quando: Pecco vuole il terzo titolo in MotoGP, sarà con Borgo Panigale fino al 2026. Intanto si prepara alle nozze con la sua storica fidanzata ...ilrestodelcarlino

Bagnaia rinnova con la Ducati per vincere il terzo titolo consecutivo in MotoGp: rischi e gioie della stagione che lo attende: Non c'era modo migliore per andare ad iniziare la nuova stagione. Pecco Bagnaia e la Ducati hanno ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2026. "Sono contentissimo di poter continuare a ...torinotoday