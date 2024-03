Bagarre salvezza | è una lotta a sette Per l’Empoli si apre un ciclo di ferro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024)squadre in cinque punti e unache i numeri raccontano bene: a quota 25 ci sono Empoli e Lecce, un gradino sotto Udinese e Frosinone, a 23 Verona e Cagliari con il Sassuolo ancora sotto, a 20 punti. La Salernitana è già virtualmente retrocessa in Serie B (14 punti) mentre per le altre sarà una vera battaglia sul campo per evitare gli ultimi due posti e arrivare alla. L’ultimo turno di campionato è stato particolarmente favorevole per Verona e Cagliari. I veneti hanno battuto la diretta concorrente Sassuolo, mentre i sardi sono passati proprio contro gli azzurri. Una battuta d’arresto per la squadra di Davide Nicola che, dopo sei risultati utili consecutivi, ha incassato una sconfitta. Le prossime due gare che attendono il club di Fabrizio Corsi sono tanto affascinanti quanto pericolose. Prima la trasferta a ...