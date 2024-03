Ayroldi sbaglia ambo le parti e altra serata no | moviola Inter-Genoa ? CdS

(Di martedì 5 marzo 2024) Giovanniha arbitrato. Il fischietto di Molfetta va a completare uno weekend no dell’arbitraggio italiano. A San Sirotantole. Ladel Corriere dello Sport.ta,no. Classe arbitrale italiana sempre più in caduta libera. Anche, diretta da, diventa unata da dimenticare per gli uomini del designatore Rocchi. Stavolta è proprio il fischietto di Molfetta are praticamente tutto, sia lato nerazzurro che lato rossoblù. Due gli errori più gravi e pesanti. Il primo il rigore ...

Inter-Genoa, la moviola: Ayroldi cosa combini Ecco perché non è mai rigore: perché, se decidi rigore, ritieni l’intervento imprudente (questa sarebbe la spiegazione data all’intervallo) Frendrup è già ammonito e doveva essere espulso. Ayroldi sta tantissimo al monitor e poi ...corrieredellosport

Genoa, Gilardino sul rigore: "Non c'era, si vedeva dal campo. Arbitro e VAR dovrebbero comunicare": Inevitabile iniziare l'analisi del discorso dall'errore di Ayroldi sull'assegnazione del rigore all'Inter per il contatto Frendrup-Barella: Il rigore assegnato all'Inter "Dal campo non sembrava ...tuttonapoli

Moviola Inter-Genoa: sul rigore Frendrup si prende un rischio: Inter-Genoa ha avuto Ayroldi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del ...inter-news

Capuano ritorna: «Rigore per l’Inter non c’è. Barella colpisce Frendrup»: Ha un punto in più del Napoli di un anno fa: 72 contro 71. Inter-Genoa giocata col freno a mano tirato. Il rigore non c’era, sbaglia Ayroldi a non cogliere il suggerimento del Var. (Inter-News) ...informazione

Il rigore di Sanchez non c'è: Frendrup-Barella niente fallo, e prima tocca il pallone: Ayroldi, che svista! Il Var lo richiama per rivedere la sua decisione ma l'arbitro non cambia idea. sbagliato anche il giallo a Lautaro nel secondo tempo ...gazzetta