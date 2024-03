Ayroldi fermato | non solo il rigore | contestato un errore ‘assurdo’ contro l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024) L’AIA fermadopo Inter-Genoa di ieri, ma i complottisti non possono essere soddisfatti: la contestazione non èsul, ma anche su un clamorosola capolista. GLI ERRORI – Per l’AIA ieri ilin Inter-Genoa su Nicolò Barella non andava dato. «Non può entrare così», ha detto Giovannisu Morten Frendrup, giustificando la decisione. Il richiamo del VAR Daniele Paterna non gli ha fatto cambiare idea nemmeno al monitor, cosa che non è piaciuta al designatore Gianluca Rocchi. Anche perché nelle immagini non si notava la deviazione di Frendrup. Il responsabile arbitrale fermeràcosì come Marco Di Bello per Lazio-Milan e Matteo Marchetti per Torino-Fiorentina. C’è però una particolarità, che segnala Sky Sport: ...