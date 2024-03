Ayroldi | dopo Di Bello e Marchetti Rocchi ferma anche lui

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 5 marzo 2024) Arbitri Serie A,Diil designatorepurela direzione di Inter-Genoa Turno di campionato difficile per gli arbitri: come riportato da Sky Sport il designatoreavrebbe deciso dire Giovanniil rigore concesso all’Inter nella vittoria contro il Genoa, per il contatto tra Barella e Frendrup e che ha lasciato più di un dubbionelle varie moviole. Si tratta quindi del terzo stop per un fischietto in questa giornata, che era iniziata con la pessima direzione di gara di Diin Lazio-Milan e poi proseguita con gli errori diin Torino-Fiorentina.