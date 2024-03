Avengers | Secret Wars | Hugh Jackman potrebbe tornare nei panni di Wolverine | ma a una condizione

Da tempo è stato annunciato Avengers Secret Wars , ma sulla trama non sappiamo ancora nulla, non ci sono neanche dei rumor a riguardo, quindi proviamo noi a ... (tuttotek)

Il Natale non impedisce a insider e blogger di darsi da fare per diffondere anticipazioni sui cinecomic Marvel in preparazione, ecco cosa ci attende (forse) in ... (movieplayer)