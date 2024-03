(Di martedì 5 marzo 2024) Per lavori di manutenzione L'articolo proviene daPost.

L'abbondante nevicata che si è abbattuta sulle alpi italiane sta provocando grossi disagi alla viabilità in Trentino Alto Adige. l'autostrada del Brennero è ... (panorama)

A causa delle abbondanti nevicate è stato chiuso oggi il tratto italiano dell'A22 ( Brennero ) tra Vipiteno e Brennero : chilometri di code, camion in panne. ... (fanpage)

19.45 Nevica in tutto il Trentino oltre i 1.200 metri di quota. Gli accumuli variano dai 25 ai 60 centimetri sui passi in particolare sul San Pellegrino dove ... (televideo.rai)

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sull' Autostrada A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto Incisa ... (firenzepost)

Per lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A11: chiusa per due notti la stazione di Pistoia proviene da Firenze Post. (firenzepost)

A Villamarzana scatta la chiusura notturna: Sulla Autostrada A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22 di mercoledì 6 alle 6 di giovedì 7 marzo, sarà chiusa l'entrata e l'uscita della stazione di Rovigo ...polesine24

Scontri dopo Cosenza-Catanzaro: arrestati 7 ultras della squadra ospite per gli incidenti: Sette ultras del Catanzaro sono stati arrestati in flagranza differita per gli incidenti scoppiati domenica scorsa dopo il derby calcistico col Cosenza, nel campionato di Serie B. Gli arresti sono sta ...ilfattoquotidiano

Autostrada A1: chiusa notturna della stazione di Firenze-Impruneta: ROMA – Sull’Autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici nelle gallerie, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 marzo 2024, sarà chiusa la ...firenzepost