Automotive | produzione in ripresa in Italia | nel 2023 crescita del 15% Tirano elettrico e componentistica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 5 marzo 2024) L’industria automobilistica globale ha registrato un fatturato di 2,56 trilioni di dollari nel, rappresentando il 7% del PIL dell’UE. L’, dopo una forte flessione nella(-61,9% tra il 2000 e il) è oggi in: ilregistra +15% vs 2022. La chiave per ladel settore: puntare sue lotta alla contraffazione. Questo ciò che emerge dal report di Rome Business School “Il futuro dell’, sostenibilità e lotta alla contraffazione” a cura di Francesco Baldi, Docente dell’International Master in Finance di Rome Business School, Massimiliano Parco, Economista, Centro Europa Ricerche e Valerio Mancini, Direttore del Centro ...