Auto in fiamme nella notte in città | indagini in corso

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellinotarda serata di ieri 4 marzo, sono intervenuti in via Leonardo Di Capua, al rione Parco alla periferia dellaper un incendio che ha visto interessata un’vettura in sosta. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. Non si sono registrati ulteriori danni e sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.