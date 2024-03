Auto dei tifosi multate Più di cento i verbali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) In occasione della gara dell’Atalanta con il Bologna, 24 agenti della Polizia locale, raccogliendo le segnalazioni dei residenti intorno allo stadio hanno elevato ben 102 sanzioni per divieto di sosta nelle vie residenziali dei quartieri nell’area intorno al Gewiss Stadium. Il dato fa parte del bilancio settimanale del comando di Polizia lo cale di Bergamo. Molte le iniziative, tanti i risultati e i numeri dell’impegno, dal presidio dei quartieri alla viabilità, dalle attività di prevenzione ai controlli sui mezzi pesanti e sui Taxi abusivi. Per quel che riguarda le Unità mobili di quartiere, attenzione verso le aree del centro, Carnovali, Colognola e Longuelo, con 35 ore di lavoro per ben 20 agenti, con 25 sanzioni elevate a seguito delle segnalazioni dei residenti dei quartieri oggetto del servizio della scorsa settimana. F.D.