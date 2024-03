Aumentano le denunce di scomparsi | 29mila nel 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Nel corso delsono state complessivamente 29.315 ledi scomparsa. Numeri in aumento rispetto all'anno precedente, quando le segnalazioni alle Forze di polizia erano state in tutto 24.369. Quasi il 75% delleha riguardato la scomparsa di minori: in particolare su 21.951 complessive, 4.416 sono state relative a italiani e 17.535 a stranieri. Un dato che, rispetto al 2022 - quando vi erano state 4.128 segnalazioni per minori italiani e 13.002 per minori stranieri - fa registrare un aumento soprattutto in relazione ai secondi. Sono i numeri della relazione annuale elaborata dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse. "Il Viminale - sottolinea il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi - riserva da sempre il massimo impegno nell'affrontare questo complesso fenomeno che coinvolge ogni anno ...