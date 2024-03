(Di martedì 5 marzo 2024) ROMA Le elezioni presidenziali russe si avvicinano e Mosca soffia sulla polemica avviata dal canale propagandistico russo Rt su una intercettazione di un colloquio tra ufficiali dell’aviazione tedesca nel quale si parla dell’uso dei missili Taurus, che dovrebbero essere forniti all’Ucraina, per abbattere il ponte di Crimea. La conversazione non è stata negata dalla Germania. Ma i russi intendono sfruttarla per sostenere la tesi che l’Occidente è direttamente indi loro. "Le conversazioni – ha detto il portavoce del, Dmitri Peskov – evidenziano ancora una volta il coinvolgimento diretto dell’Occidente nel conflitto in Ucrain". "Naturalmente – ha aggiunto – resta da scoprire se la Bundeswehr lo fa di propria iniziativa o se è parte della politica statale della Germania. Entrambe le opzioni sono pessime ed ...

Alti Ufficiali tedeschi sono stati ascoltati mentre discutevano di obbiettivi militari russi in Crimea nella guerra in Ucraina. La fuga di notizia è stata ... (today)

Audio tedeschi e voto, il Cremlino alza il tiro : "L’Europa è in guerra contro la Russia": Le elezioni presidenziali russe si avvicinano e Mosca alimenta la polemica su un presunto coinvolgimento dell'Occidente nel conflitto in Ucraina, basato su intercettazioni di ufficiali tedeschi. Tensi ...quotidiano

Attacco alla Germania: la Russia riaccende la propaganda dopo le intercettazioni sui Taurus: Medvedev ha anche toccato una questione molto delicata: quella delle presunte intercettazioni di ufficiali tedeschi che sta mettendo in imbarazzo il governo di Berlino. Stando a un Audio diffuso dalla ...ilsecoloxix

Putin dopo gli Audio dei tedeschi: “Berlino pensa di attaccarci”: Nell’Audio lungo 38 minuti, pubblicato venerdì su Telegram dalla direttrice dei media statali russi, Margarita Simonyan, è registrata la conversazione tra il capo dell’aeronautica tedesca (Luftwaffe), ...ilfattoquotidiano

Soldati inglesi in Ucraina, pressing Londra su Germania per missili Taurus: La Germania deve dare missili Taurus all'Ucraina. La Gran Bretagna, che ha inviato soldati in territorio ucraino con incarichi non specificati, è in pressing affinché Berlino fornisca a Kiev i missili ...adnkronos

Mosca alza i toni “A Kiev armi e soldati l’Occidente è già in guerra con noi”: Peskov: “La Germania studia come attaccarci”. E Medvedev torna a minacciare “il conflitto atomico”. Gli ambasciatori Ue disertano l’incontro con Lavrov ...repubblica