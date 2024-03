Atrofia muscolare spinale | al Meyer già otto bambini salvati con la terapia genica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 5 marzo 2024 – Sono giàaffetti dadi tipo 1 (Sma1) trattati con successo aldi Firenze con la. Hanno tutti mostrato un netto miglioramento clinico e della loro qualità di vita: in particolare, quattro dei piccoli precocemente trattati hanno presentato uno sviluppo motorio paragonabile a quello deisani. Si tratta diche fino a pochi anni fa avrebbero avuto poche speranze di sopravvivenza e disabilità gravissime legate alla progressione della malattia. Fondamentale, per la diagnosi di questa patologia, lo screening neonatale disponibile grazie alla Regione Toscana: in sei di questicasi ...