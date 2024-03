Atp Indian Wells | Sinner nella parte bassa del tabellone con Alcaraz

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – Sorteggiato ildel Masters 1000 di, primo della stagione in programma dal 6 al 17 marzo: Jannikè inseritodel, quella di Carlos. I due big, n.3 e n.2 del ranking mondiale, potrebbero incontrarsi in semifinale come l'anno scorso. In attesa di questo,