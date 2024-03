Atp Indian Wells | Sinner-Alcaraz verso semifinale che vale secondo posto nel ranling

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – Jannike Carlos, scontro in vista per il numero 2 del ranking Atp a. E’ stato sorteggiato il tabellone del primo Masters 1000 della stagione, in programma in California dal 6 al 17 marzo., numero 3 del mondo e reduce dal trionfo nel torneo Atp di Rotterdam, è inserito nella parte bassa del tabellone, quella di Carlos. Lo spagnolo, attuale numero 2 della classifica, deve difendere la posizione dall’attacco dell’azzurro, con la prospettiva di un confronto diretto inesordirà direttamente alturno: possibili avversari l’australiano Thanasi Kokkinakis, n. 99 Atp, o lo statunitense Marcos Giron, n. 48.potrebbe trovarsi di fronte ...

EXCLUSIVE: Sam Querrey Has No Qualms Before Dropping Giant Indian Wells Verdict on Novak Djokovic: Novak Djokovic‘s Indian Wells 2024 dream gets voracious support from his old pal and colleague Sam Querry. Querrey previously attracted a lot of limelight when he defeated Rafael Nadal during the 2016 ...msn

Katie Boulter eyes higher rankings after San Diego triumph: Katie Boulter is determined to continue climbing the rankings after claiming the most illustrious title of her career.The British number one defeated five top-40 players to win the San Diego Open, ...msn

Sinner, ecco gli avversari a Indian Wells: possibile semifinale con Alcaraz e Djokovic solo in finale, le combinazioni: Gli Indian Wells sono cominciati in questa settimana, con i primi incontri che sono andati in scena lunedì 4 marzo. Tutti gli occhi dei tifosi italiani sono puntati su Jannik Sinner, che ...ilmessaggero