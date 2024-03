ATP Indian Wells 2024 | Luca Nardi batte nettamente Terence Atmane e si avvicina alla qualificazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024)entra nel turno decisivo delle qualificazioni al Masters 1000 di, il primo dell’anno. Il pesarese supera con un netto 6-4 6-0 il francesee, adesso, troverà il belga David Goffin: i due si sono divisi i precedenti giocati ad Astana (2° turno di qualificazioni, per l’italiano) e a Roma (1° turno, per il belga). Molto importante per tutto il match è l’andamento del primo game, che dura 16 punti e che, dopo quattro chance non sfruttate,riesce a vincere portando a casa la quinta di esse. Il risultato è cheva in rottura prolungata, e l’azzurro sale fin sul 5-1. Lì, improvvisamente, rischia di fermarsi: subisce un break, poi vede il francese guadagnare altre due chance di rientrare, ma, al terzo set ...