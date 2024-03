ATP Indian Wells 2024 | Andrea Vavassori cede all’americano Quinn nel turno decisivo delle qualificazioni

(Di martedì 5 marzo 2024) Restano sei per il momento gli italiani nel tabellone principale del Masters 1000 di. In attesa della sfida di Luca Nardi con David Goffin, purtroppo è arrivata la sconfitta dineldel torneo californiano. Il tennista piemontese si è arreso al diciannovenne americano Ethan, numero 284 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. Una prestazione davvero eccellente del giovane americano, che ha concluso con ben trenta vincenti con solo dieci errori non forzati. Dall’altra parte anon sono bastati i 23 vincenti, con il piemontese che ha concesso ben dodici palle break, commettendo anche sei doppi falli. La ...

I due big, n.3 e n.2 del ranking mondiale, potrebbero incontrarsi in semifinale come l'anno scorso Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells , ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, scontro in vista per il numero 2 del ranking Atp a Indian Wells . E’ stato sorteggiato il tabellone del primo ... (seriea24)

Nel periodo 6-17 marzo 2024 continua la grande stagione di Tennis su Sky Sport , in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ATP e WTA; in programma, ... (sportintv.eu)

Sinner aspetta il debutto a Indian Wells: chi sfiderà e i precedenti: Indian WELLS (USA) - Dopo aver conquistato nel 2024 il suo primo Slam agli Australian Open e trovato poi un secondo trionfo nell'Atp 500 di Rotterdam, Jannik Sinner va a caccia del tris al Masters ...corrieredellosport

Tennis Indian Wells, cresce l’attesa per Sinner. Bertolucci irrompe: “E’ partita la tarantella” e scatena la polemica: L’attesa per Jannik Sinner è ricominciata. Il 22enne tennista italiano ormai attira l’attenzione come una rockstar e le sue partite diventano appuntamenti da segnare in calendario. Sarà un po’ ...sport.virgilio

Quanti punti ATP può guadagnare Jannik Sinner a Indian Wells La proiezione turno per turno e la classifica: Jannik Sinner ha incominciato la settimana da numero 2 virtuale del ranking ATP con l'attivo 7.920 punti. Il tennista italiano, reduce dai trionfi agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam ...oasport