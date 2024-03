Atletica | Simonelli | “Medaglia un sogno | ora testa alla stagione outdoor”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Lorenzo, fresco di argento Mondiale indoor a Glasgow nei 60m a ostacoli, ha raccontato, a La Gazzetta dello Sport, i suoi piani per il prosieguo di: “Ho passato un weekend incredibile. Non mi sembrava vero tutto quello che stava succedendo. Ora inizierò a pensaree agli Europei in casa a Roma. Settimana prossima sarò in raduno con gli altri ostacolisti a Formia. Tra due settimane sarò con i velocisti all’Acquacetosa. SUna grande opportunità per me, sarà emozionante allenarsi con i vincitori olimpici. Nei 110 il primo passo è migliorare il mio personale (13.33 di Espoo). Poi si potrà pensare al record italiano di Dal Molin (13.27)”. SportFace.