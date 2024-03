Atletica | Nadia Battocletti torna in gara e insegue il tricolore nel cross

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024)farà il proprio ritorno inin occasione dei Campionati Italiani di, che andranno in scena a Cassino (in provincia di Frosinone) nel weekend del 9-10 marzo. Presso il Campus Universitario della Folcara, la vice campionessa europea di corsa campestre sarà la grande favorita della vigilia. La trentina, secondo al Campaccio il giorno dell’Epifania e poi assente alle varie gare indoor, inseguirà il quartoconsecutivo in questa specialità. Tra le iscritte anche Federica Del Buono. Tra gli uomini non ci sarà Iliass Aouani, che domenica correrà la Maratona di Barcellona. InOsama Zoghlami (medagliato sui 3000 siepi agli Europei), Yassin Bouih, Pasquale Selvarolo, il campione in carica Marco Fontana. Nel corto da 3 km ci sarà Ala Zoghlami.