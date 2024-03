Atalanta-Sporting Lisbona | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv streaming

Il programma dell’ Atalanta in vista della sfida d’Europa League contro lo Sporting Lisbona tra allenamenti e vari eventi L’ Atalanta si sta preparando per ... (calcionews24)

Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Sporting Lisbona-Atalanta , match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa ... (sportface)

Lisbona (Portogallo). 1963, 1988 , 2023 e anche 2024. La trasferta di Lisbona in casa dello Sporting è ormai una classica per l’Atalanta quando si tratta di ... (bergamonews)

“Le parole di Mondonico, l’abbraccio di Bortolotti: Sporting-Atalanta 1988, così facemmo l’impresa”: Lisbona (Portogallo). 1963, 1988, 2023 e anche 2024. La trasferta di Lisbona in casa dello Sporting è ormai una classica per l’Atalanta quando si tratta di competizioni europee. Ci sarebbe da ...bergamonews

MR Z - Napoli, credici fino in fondo!: NAPOLI - Diciamo la verità: battere la Juventus dà sempre una soddisfazione particolare, al di là del valore in sé della vittoria che non può che dipendere dalle condizioni della classifica al momento ...napolimagazine

Atalanta, i titolari sono in affanno. Gasperini non vola con i cambi: Un punto nelle ultime tre partite e frenata per la corsa Champions: nei confronti diretti la Dea non ha brillato ...ilgiorno