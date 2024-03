Atalanta | i titolari sono in affanno Gasperini non vola con i cambi

(Di martedì 5 marzo 2024) Frenatanella corsa Champions. Un solo punto nelle ultime tre giornate. E uno scivolo dal quarto posto, con il Bologna ora lontano cinque lunghezze, al sesto, a quota 46, con la Roma davanti di un punto. E dietro sta rientrando il Napoli. Frenata ovviamente da tarare sul calendario intenso e sul valore degli avversari: tre partite in otto giorni, due trasferte consecutive sui campi di Milan e Inter, poi il confronto diretto contro il Bologna. Era un percorso a ostacoli e l’è inciampata due volte su tre. Meno negativa la prova contro il Milan, anche se solo le parate clamorose di Carnesecchi hanno salvato il pareggio, negativa quella con l’Inter e negativa solo nel secondo tempo quella interna contro il Bologna in cui la Dea, dopo un primo tempo dominato, ha però finito la benzina nella ripresa facendosi ribaltare dall’1-0 all’ ...

