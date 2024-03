Atalanta | Gasperini | 'E' la quarta partita in 11 giorni | è un problema Giochiamo senza quasi averla preparata'

Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Sporting Lisbona-Atalanta , match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa ... (sportface)

Ecco i Convocati del mister nerazzurro Gian Piero Gasperini in vista della gara tra la sua Atalanta e lo Sporting In vista della sfida Sporting Atalanta ... (calcionews24)

Gasperini attacca il calendario: "L'Atalanta gioca senza preparare la partita. Vi sembra normale": Gasperini, alla vigilia di Sporting-Atalanta, è tornato sul percorso di Sporting e Atalanta in questi mesi, tra potenziale e possibili cambiamenti: “Da ottobre son passati tanti mesi, tantissime ...corrieredellosport

Atalanta, Gasperini: "Stiamo giocando troppe partite ravvicinate": Le parole di Gasperini alla vigilia della sfida dell'Atalanta contro lo Sporting Sporting CP e Atalanta si incontreranno di nuovo nel corso dell'attuale UEFA Europa League. Le due formazioni, dopo ess ...gianlucadimarzio

Atalanta, 23 convocati per lo Sporting: torna Ederson, dilemma attacco: CALCIO. I nerazzurri sono in Portogallo per l’andata degli ottavi di Europa League contro lo Sporting Lisbona, mercoledì 6 all’Alvalade (18.45). Davanti Koop e Lookman ok. Scamacca, Pasalic e ...ecodibergamo