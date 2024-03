“Assoluta malafede | falsità” Senza precedenti l' assalto del ministero ad Orsini

(Di martedì 5 marzo 2024) Ildella Difesa smentisce “con fermezza” le affermazioni “false e prive di fondamento” contenute nell'articolo del professor Alessandro(“Pericolo per i militari italiani da Odessa: congelare il conflitto”) pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano. “In particolare - si legge in una nota del dicastero di Guido Crosetto - il professorsostiene, nelle sue apparizioni televisive come nel suo articolo, che vi siano soldati e mezzi italiani in servizio presso la base di Costanza in Romania, attribuendo a tale preun imminente pericolo. Questa affermazione è totalmente falsa. I militari dell'Aeronautica Militare Italiana, che facevano parte della Task Force 'Gladiator' a Costanza, sono rientrati in Italia già dal 31 luglio 2023., che si erge sempre a super esperto, ha preso un ...

Ucraina, Orsini: "Pericolo da Odessa per soldati italiani". Ministero Difesa: "Non è vero": "Quindi Orsini o è in Assoluta malafede o non sa consultare neppure le normali fonti web senza verificare le date di quel che legge. La smentita di tale presenza è infatti facilmente verificabile

